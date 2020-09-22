شكرا لقرائتكم الأهلي يحدد سعر بيع جونيور أجاى بـ3 ملايين دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو النادي الاهلي 3 مليون دولار لبيع النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية بعدما إرتفعت أسهم اللاعب في الرحيل عن القلعة الحمراء في ظل رغبة النادي ضم أكثر من لاعب أجنبي وهو ما يُحتّم على الإدارة الحمراء بيع بعض لاعبيها الأجانب لذا تبدو حظوظ رحيل أجاي ومعه الأنجولي جيرالدو والمغربي وليد أزارو كبيرة للغاية لكن مسئولو القلعة الحمراء يتطلعون لتحقيق مكاسب مالية من وراء بيع أجاي وأزارو تحديداً خاصة وأن النادي إشتراهم منذ عدة مواسم بمقابل مالي كبير ومن هنا حددت إدارة النادي مبلغ لا يقل عن 3 مليون دولار أي ما يقرب من 48 مليون جنيه للإستغناء عن اللاعب النيجيري الصيف الجاري.

من ناحية أخرى ، إقترح عدد من كباتن الأهلي منح جزء من مكافأة الدوري الخاصة بجميع اللاعبين لمؤمن زكريا نجم الفريق السابق والذي يمر بوعكة صحية حالياً للمساهمة في مصاريف علاجه المرتفعة، خاصة بعد اتخاذ إدارة النادي قراراً بصرف قيمة عقده بالكامل لمدة 3 سنوات خالصة الضرائب للوقوف بجانب اللاعب في محنته.

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وحرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، على مشاركة صورة احتفالات لاعبي المارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدوري للمرة الـ 42 في تاريخه عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، حيث ظهر لاعبي الفريق وهم يحتفلون بالتتويج على طريقته الخاصة لإهدائه لقب الدوري من داخل غرفة ملابس الفريق ، وشارك زكريا صورة لاعبي الأهلي من داخل غرفة الملابس عبر حسابه، واكتفي بإضافة "قلب أحمر ونسر الأهلي" على الصورة لمشاركتهم الاحتفال بالتتويج الـ 42 في تاريخ القلعة الحمراء.