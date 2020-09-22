رياضة | نجم الأهلي يكشف حقيقة نهاية مشواره بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يكشف حقيقة نهاية مشواره بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كريم نيدفيد نجم النادي الأهلي للمرة الأولى عن الإصابة التي تعرض لها وغاب على أثرها لفترة طويلة عن الملاعب ومدى دعم النادي له.

وأكد كريم نيدفيد أن بطولة الدوري تكون دائما هامة للاعبين في كل موسم لأن الأهلي دائم يستهدف حصد كل البطولات الذي يشارك بها.

وقال نيدفيد في تصريحات لبرنامج الماتش:"حالتي الصحية تتحسن من وقت لأخر خلال الفترة الجارية والأمور مستقرة".

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وتابع أن ما تردد عن انتهاء مشواره الكروي بسبب الإصابة عار تماما من الصحة وإجتهادات ليس لها علاقة بالواقع مؤكدا أن الأمر مستقر الأن تماما.

وأضاف أن الأهلي يصرف مستحقاته المالية ومكافأت البطولات كأنه متواجد ويشارك في المباريات.

وأتم أنه يشكر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على دعمه المستمر له خلال فترة إصابته هذه.