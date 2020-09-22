رياضة | ميدو: كوبر الأنسب لقيادة الزمالك بعد باتشيكو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو: كوبر الأنسب لقيادة الزمالك بعد باتشيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن اقتناعه بما قدمه هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الأسبق، مع الفراعنة خلال الفترة التي قضاها.

وأكد أن طريقته كانت الأنسب لقيادة الفراعنة، مشيرا إلى أنه لو كانت تغيرت، كان المنتخب "هيشيل الطين"، على حسب وصفه.

وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن منتخب مصر لم يكن لديه اللاعبين القادرين على اللعب بشكل هجومي والتحول الهجومي المميز، لذا كانت طريقة كوبر هي الأنسب.

ورشح ميدو، كوبر لقيادة الزمالك، مؤكدا أنه الخيار الأمثل لتدريب الأبيض، في حال لم يتم الاتفاق مع باتشيكو لتولي المهمة الفنية للفريق.