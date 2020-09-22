كريم درويش : بطولة دجلة الدولية للاسكواش ستبهر العالم

اعلن نادي وادي دجلة عن تنظيم البطولة الدولية المفتوحة للإسكواش 2020، للعام الثاني على التوالي، في الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 3 أكتوبر القادم، في منطقة The Parkبمول العرب.

تضم البطولة أفضل 16 لاعبا ولاعبة للإسكواش "أفضل 8 رجال و أفضل 8 سيدات" في التصنيف العالمي. يشارك ضمن الأبطال ثلاثة من أبطال أندية وادى دجلة يتنافسوا في البطولة، وهم نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا، وعلي فرج المصنف الثاني على مستوى العالم، بالإضافة إلى كريم عبد الجواد المصنف الثالث.

ومن جانبه، أكد كريم درويش، رئيس قطاع الإسكواش بأندية وادى دجلة،"

نسعى في مجموعة أندية وادى دجلة إلى إعداد أبطال قادرين على المساهمة في ريادة الرياضة المصرية والمنافسة على المستوى المحلي والدولي واقتناص الألقاب في المحافل العالمية.

كما أثبتت أكاديمية الإسكواش الخاصة بوادى دجلة، والتي تعد أكبر أكاديمية للإسكواش في العالم وتضم 2500 لاعبًا ولاعبة من أعضاء النادي، تفوق وتميز أبطالنا، إلى جانب تنظيم النادي لبطولة دولية مدرجة ضمن أجندة اتحاد اللاعبين المحترفين، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا لاكتشاف المواهب ورعايتهم ليصبحوا أبطال الغد."

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كما أفاد حسين أباظة، الرئيس التنفيذي للبنك الراعي للبطولة "دائمًا ما أولينا اهتمامًا خاصًا بدعم المواهب المصرية في مختلف المجالات وفي الرياضة بوجه التحديد. فخورون بالفعل بهذا الحدث الرياضي الهام الذي تستضيفه مصر ويضم نخبة من أفضل لاعبات ولاعبي العالم في الإسكواش.

كما تمثل تلك البطولة فرصة لتعزيز المكانة الراسخة التي تتمتع بها مصر كمركز دولي للإسكواش من خلال استضافة أبرز اللاعبين الدوليين، وهو ما يعكس رؤيتنا لتشجيع ودعم المواهب الشابة، وخاصةً لتصدرهم التصنيفات العالمية."

تتمثل أهمية تلك البطولة لكونها إحدى البطولات البلاتينية طبًقا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 372 ألف دولار لتقسم بالتساوي بين الرجال والسيدات، كما يشارك فيها ثمانية من أفضل اللاعبين على مستوى التصنيف العالمي للرجال وثمانية لاعبات في تصنيف السيدات.