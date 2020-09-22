جيلبرتو: الأهلي يملك كل الإمكانيات للتتويج بإفريقيا

أكد جيلبرتو، لاعب النادي الأهلي السابق، أن الفريق لديه حافز إضافي عن باقي الفريق للتتويج بإفريقيا.

وقال جيلبرتو خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأندية التي وصلت لديها فرصة وإمكانيات التأهل للنهائي لذلك البطولة صعبة".

وأكمل: "الأهلي لديه حافز اضافي لحصد إفريقيا، بعدما توج اللاعبين بالدوري، ولديهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق ذلك".

وأتم: "بعيدا عن الفريق الذي سيواجه الأهلي لكن الأحمر لديه الإمكانيات للتأهل والتتويج، ولا يجب أن يستمر الفريق أكثر من ذلك دون حصد البطولة".

شدد الانجولي سيباستياو جيلبرتو لاعب الاهلي السابق، على حبه الشديد لمصر ورغبته في العودة مرة اخرى لبيته بالجزيرة على مستوى العمل الإداري.

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وقال

"أعشق مصر ولا استطيع وصف حبي لها، اولاي يبكون من اجل العودة

لمصر ودائما نتحدث عنها بأجمل الكلمات".

واردف: لعبت ثمانية أعوام في الاهلي وحصلت على كل الألقاب الممكنة واشعر بحب الجمهور لي والاحترام بيننا متبادل.

وتابع: العمل في مصر كان دائما حلم لي وخاصة بعد ما قدمته مع الاهلي.

واشار: الاهلي له فضل كبير على جيبلبرتو وارغب ان اساهم معه مرة اخرى في النجاح ليس فقط كلاعب كرة، ولكن ايضا على الناحية الادارية. واتم: انا ابن النادي الاهلي واتمنى العمل معه مجددا لاني جزء من العائلة واتمنى الحصول على فرصة.