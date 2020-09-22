شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك: سعيد بهزيمة كارتيرون‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك الأسبق عن سعادته بهزيمة فريق التعاون السعودي بقيادة مدربه باتريس كارتيرون بستة أهداف دون رد أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا. وقال عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: «سعيد بهزيمة كارتيرون بسداسية أمام الشارقة». وأنهى تصريحاته قائلا: «طريقة رحيل كارتيرون عن الزمالك كانت سيئة وطبيعي أفرح في خسارته». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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