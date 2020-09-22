شكرا لقرائتكم خبر عن موسى واجي يرحل عن برشلونة وينضم لباوك اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني، إعارة ظهيره الأيمن السنغالي الشاب موسى واجي، لمدة موسم لصفوف باوك اليوناني على أن يتحمل الأخير راتب صاحب اللاعب السنغالي خلال فترة الإعارة. وبعد أن انتقل اللاعب الأسمر لصفوف البلاوجرانا في صيف 2018 قادما من أوبين البلجيكي، كأول لاعب سنغالي يرتدي قميص البرسا، لم يحظ بفرصة الظهور بصفة مستمرة مع الفريق الأول، حيث شارك في 4 مباريات فقط خلال تلك الفترة. ولعب واجي الموسم الماضي كمعار إلى نيس الفرنسي، ولم يلعب أيضا بصفة كبيرة حيث ظهر في 5 مباريات فقط. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسى واجي يرحل عن برشلونة وينضم لباوك اليوناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.