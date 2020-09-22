مرتضى منصور يعلق على إيقافه 6 مباريات.. ويوجه رسالة لوزير الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علّق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم بمنعه من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

وقال مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك" صباح اليوم الثلاثاء: "لن أتعرض لأعضاء لجنة الانضباط لأنها تضم قضاة وكنت بينهم، لكن ما معنى تغريمي بـ200 ألف جنيه ومنعي من حضور ست مباريات؟".

وأضاف: "لو افترضنا خوض مباراة في نادي الزمالك هل سيتم منعي من الحضور؟ وما معنى إيقافي لمدة ست مباريات تحديدا، لماذا لم تكن خمس أو أربع مباريات؟"، وتابع ساخرا: "اجعلوها شوط وشوط، سأحضر شوطا وأغادر في الثاني".

Advertisements

وأكمل مهاجما عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة: "لن يستطيع أحد منعي، أريد معرفة اللائحة التي تنص على معاقبتي، من أين يأتي بمثل هذه العقوبات، وإذا كان عمرو الجنايني رجلا فليأخذ مني جنيها واحدا".

وتابع: "أين وزير الشباب والرياضة؟ إنه المسؤول عن مراقبة المؤسسات الرياضية وفقا للقانون وعن أداء الهيئات الرياضية الأربعة، وعليه إيقاف هذه المهزلة، كل ما قلته أنني طلبت من اللاعبين أن يدافعون عن أنفسهم أمام الحكام".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "هناك حكم صادر من المحكمة الإدارية أنه طبقا لقانون الرياضة لا يجوز لهيئة معاقبة هيئة أخرى، أو معاقبة رئيس ناد أو عضو مجلس إدارة إلا عن طريق الجمعية العمومية، في الوقت الذي لم يأت فيه عمرو الجنياني من خلالها".