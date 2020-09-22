بثنائية إبراهيموفيتش.. ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على بولونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

سجل المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدفين ليقود فريقه ميلان لافتتاح مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بالفوز على ضيفه بولونيا 2 /صفر اليوم الاثنين.

وافتتح إبراهيموفيتش الذي سيبلغ عامه التاسع والثلاثين في الثالث من أكتوبر المقبل، التسجيل في الدقيقة العاشرة بضربة رأس مستغلا تمريرة ثيو هيرنانديز.

وأضاف المهاجم السويدي المخضرم الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 50 من ضربة جزاء.

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وفرض ميلان سيطرته على أغلب فترات المباراة وكان بمقدوره تسجيل المزيد من الأهداف.

وأنهى بولونيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ميتشيل دايكس قبل دقيقتين من النهاية.

واستقبل ميلان الف شجع في ملعب جوزيبي مياتزا بعد تخفيف الحكومة إجراءات السلامة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.