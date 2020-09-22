مانشستر سيتي يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون

استهل مانشستر سيتي مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 3-1، ضمن مباريات اليوم الاثنين في المرحلة الثانية.

وحسم سيتي الفوز في الشوط الأول حين تقدم الجناح البلجيكي كيفين دي بروين بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 20 ثم أضاف لاعب الوسط الشاب فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وقبل 12 دقيقة من نهاية المباراة رد المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز بهدف لوولفرهامبتون لكن المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس أكد أحقية سيتي في الفوز بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتمكن فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا في أول مباراة له هذا الموسم من تقديم شوط أول مميز، انتهى بتقدم السيتي بهدفين حملا توقيع كل من البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 20 من علامة الجزاء، وفيل فودين عند الدقيقة 31.

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وانتظر وولفرهامبتون حتى الدقيقة 78 ليُسجل حضوره الأول بهدفٍ سجله المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز من كرة رأسية، قبل أن يؤمن البرازيلي غابرييل خيسوس فوز السيتي بهدفٍ أحرزه مع حلول الوقت البديل من عمر اللقاء.

وبفوزه هذا، حصد مانشستر سيتي ثلاث نقاط أولى جعلته في المركز السابع على سلم الترتيب، فيما عجز وولفرهامبتون عن تحقيق انتصاره الثاني ليتجمد رصيد الفريق عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.

جدير بالذكر، أن مانشستر سيتي لم يخض منافسات الجولة الافتتاحية بقرار من رابطة الدوري، لإنهائه الموسم الفائت بوقت متأخر، عقب وصوله للدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا.