شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لليوم السابع.. الزمالك يعلن اعتذار فيريرا عن خلافة كارتيرون في تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار البرتغالي جوزفالدو فيريرا عن تدريب الفريق في الوقت الحالي وخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن تدريب الفريق لتولي القيادة الفنية للتعاون السعودي.

وأكد مرتضي منصور في تصريحات إعلامية أن فيريرا اعتذر عن قيادة الفريق في تلك المرحلة مفضلاً تولي المسئولية الفنية للفريق من بداية الموسم.

وأضاف منصور أن الاختيار حاليًا ينحصر بين كالديرون وأحد المدربين الإيطاليين.

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من ناحية أخرى تلقى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، والحالى لفريق التعاون السعودي، أكبر هزيمة فى تاريخه التدريبى، بعد الخسارة المذلة، التي تلقاها الفريق السعودي، مساء اليوم الإثنين، على يد نظيره فريق الشارقة الإماراتى، بنتيجة 6 – 0، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لمسابقة دورى أبطال آسيا، وكانت أكبر خسارة لكارتيرون، قبل الهزيمة أمام الشارقة الإماراتى، بنتيجة 6 – 0، عندما كان يقود فريق ديجون الفرنسي، بنتيجة 6 – 1، أمام فريق سيدان، بالدور الثالث من كأس فرنسا، خلال موسم 2009 – 2010.

وكان كارتيرون، قد رحل عن تدريب الزمالك، بشكل مفاجئ، من أجل قيادة فريق التعاون السعودي، الذى وقع معه عقد لمدة عامين، حيث تعد مواجهة الشارقة، هي الثانية له مع الفريق السعودي، بعد أن خسر أمام فريق بيرسبوليس الإيراني، بنتيجة 1 – 0.