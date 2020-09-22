شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 21 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 21 / 9 / 2020 العديد من الأحداث المهمة في مقدمتها الإعلان عن فشل التعاقد مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق ليحل بديلاً للفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك والمدير الفني الحالي للتعاون السعودي.

كارينيو يُخطر وكيله برغبته فى تأجيل عودته للتدريب بعد عرضه على الزمالك

أخطر الأوروجوياني جوزيه دانيال كارينيو، المدير الفنى السابق للنصر والوحدة السعودى، وكيل أعماله برغبته فى الحصول على راحة قبل خوض تجربة تدريبية جديدة، بعدما أعلن نادى الوحدة السعودى، فى بيان رسمى 18 أغسطس الماضى، فسخ التعاقد معه بالتراضي بينهما بصفة ودية، بعدما تولى المدرب الأوروجوياني تدريب الوحدة خلال الصيف الماضي، وقاد الفريق فى 24 مباراة بكل المسابقات فاز فى 14 وتعادل مباراة وخسر 9.

وكيل أروابارينا يكشف لليوم السابع كواليس ترشيحه لقيادة الزمالك

أكد ليونيل روفي، وكيل الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير الفنى السابق للوصل الإماراتى، الذى تم عرضه على إدارة الزمالك لقيادة الفريق، أنه لم تحدث أى مفاوضات مباشرة أو رسمية من قبل إدارة القلعة البيضاء مع أروابارينا لتولى قيادة أبناء ميت عقبة، مؤكداً أن الأمر جاء عن طريق أحد الوكلاء المصريين الذى عرضه على إدارة نادى الزمالك.

الزمالك يتمم اتفاقه مع الأرجنتينى كالديرون وخطوة تفصله عن قيادة الفريق

أتم مسئولو نادى الزمالك، الاتفاق مع الأرجنتينى جابريل كالديرون، المدير الفنى الأسبق لفريق الهلال السعودى، حول كل تفاصيل استقدامه لقيادة الفريق ومنها الأمور المالية الخاصة به ومعاونيه الذى سيقوم باستقدامهم حيث تم التواصل معه فى الساعات الماضية بإنه سيتم اتخاذ القرار النهائى بشأنه وإخطاره بقرار مجلس إدارة النادى فى هذا الشأن بعد الاتفاق معه حول كل التفاصيل انتظارًا لحسم استقدامه من عدمه من قبل مجلس النادى الأبيض، حيث يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك نحو حسم هوية المدرب الجديد للفريق بشكل نهائى فى الساعات المقبلة.

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مرتضى منصور يستقبل وفدا من نادى سيمبا التنزانى "صور"

استقبل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مساء اليوم الإثنين، بمقر النادي وفدا من نادي سيمبا التنزاني مكونا من باربارا جونزاليس المدير التنفيذي، وأريك نامبي المدير العام وديانا مدير مكتب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

خالد الغندور: حسام حسن ظلم نفسه ومينفعش يدرب الزمالك

قال خالد الغندور لاعب نادي الزمالك الأسبق، إن حسام حسن ظلم نفسه، خاصة أنه بعد أن كان قد حقق طفرة مع المصرى ورحل عنه بعدما جاء له عرض بالحصول على راتب أعلي بكثير من نادي بيراميدز، وكان لديه مطمع أن يتولى قيادة فريق كبير وأن يكون لديه لاعبين كبار.

مرتضى منصور: قرار اللجنة الخماسية بمنعى من حضور المباريات "تبله وتشرب ميته"

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعليقا على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم بمنعه من ممارسة النشاط لمدة 6 مباريات: "لا أحد يستطيع منعى من حضور مباريات الزمالك، وقرارر اللجنة الخماسية بمنعى من حضور المباريات "تبله وتشرب ميته".