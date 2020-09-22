جون أنطوى هداف الأفارقة في مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن جون أنطوى لاعب فريق بيراميدز من دخول نادى المائة بعد أن أحرز 103 أهداف في مختلف البطولات مع الأندية المصرية التي لعب لها، وكان آخرها الهدف الذى أحرزه في مرمى وادى دجلة الأسبوع الماضى ، ليكون أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في مصر متفوقا على كل الأفارقة الحاليين أو السابقين في الملاعب المصرية.
وقبل دخول نادى المائة، فسبق للمهاجم الغانى أن حقق رقما قياسيا لنفسه بأن يكون صاحب الهدف الأول الأفريقي لبيراميدز بعد أن سجل في مرمى النجمة الكونغولى، وكذلك نجح أنطوى أن يكون ثالث لاعب يحرز أهدافًا مع 3 أندية مختلفة ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما هز الشباك برفقة الإسماعيلي، والأهلي، وأخيرًا بيراميدز، ووصلت القيمة التسويقية للاعب فى الوقت الحالى 950 ألف يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.
وصل رصيد أنطوى مع الأندية المصرية التي لعب لها 164 مباراة ببطولة الدورى ، منها 47 مباراة مع الاسماعيلى، و20 مع الأهلى، و70 مباراة مع المقاصة، وسجل 74 هدفا، وصنع 74 لزملائه، وفى أفريقيا فوصل رصيده في دورى أبطال افريقيا 4 مباريات مع الأهلى، وسجل خلالها 3 أهداف.
وبالكونفدرالية شارك 10 مباريات مع بيراميدز سجل فيها 4 أهداف، ومباراة واحدة سوبر مصري مع الأهلى، كما شارك فى بطولة كأس مصر 18 مرة، منها 5 مع الإسماعيلى، و4 مع الأهلى، و4 مع المقاصة، و5 مع بيراميدز .
يمتلك اللاعب الغانى عدة بطولات فى جعبته، خيث نج فى التتويج ببطولة الدورى مرتين وكأس سوبر مع الأهلى، وهداف الدورى موسم 2013، 2014
وعاش أنطوى أفضل فتراته فى الدورى المصرى مع المقاصة، بعدما سجل 37 هدفًا خلال عامين ونصف، أما تجربته مع الأهلى لم تنجح حيث سجل 3 أهداف فقط بالدورى فى عام ونصف.
بدأ جون أنطوى، مشواره مع الدراويش فى موسم 2012-2013، وأحرز خلاله 5 أهداف، وفى موسم 2013-2014، حصل اللاعب الغانى على لقب هداف الدورى برصيد 12 هدفًا بفارق هدفين عن عمرو جمال لاعب الأهلي.
وسجل أنطوى 12 هدفًا مع الإسماعيلى فى موسم 2014-2015، قبل أن يرحل بعدها للاحتراف فى الشباب السعودى لمدة 6 أشهر، ليعود بعدها من جديد للدورى فى موسم 2015-2016، عندما انتقل لصفوف الأهلى وسجل هدفين فقط.
فى موسم 2016-2017، لعب فى البداية مع الأهلى وأحرز هدفًا، قبل الانتقال للمقاصة فى الميركاتو الشتوي، وسجل 10 أهداف مع الفريق الفيومي.
وبدأ أنطوى مسيرة التألق مع المقاصة فى موسم 2017-2018 بعدما سجل 16 هدفًا، بجانب 11 هدفًا فى الموسم الماضى 2018-2019.
وأصبح أنطوي الهداف التاريخى للمقاصة فى الدورى المصرى بعد تجاوز الثنائى نانا بوكو وأحمد الشيخ، وانتقل جون أنطوى فى بداية الموسم الحالى لصفوف بيراميدز.
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