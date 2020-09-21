شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة كافاني لتدعيم هجوم «الملكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتحت إدارة ريال مدريد، برئاسة بيريز، خط اتصال مع المهاجم الأورجوياني، كافاني، لاعب باريس سان جيرمان السابق، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم خط هجوم المرنجي هذا الموسم الجاري.

وقال موقع «ماركا»، إن كافاني يعد فرصة بالنسبة لريال مدريد خاصة وأنه لاعب حر بعد انتهاء عقده مع فريقه الفرنسي خلال الموسم المنصرم، مما يمهد الطريق أمام الفريق الإسباني من التعاقد معه بتكلفة مالية متوسطة خاصة في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها الأندية الإسبانية بسبب أزمة فيروس كورونا.