رياضة | التعادل الإيجابي يحسم قمة السد والنصر في دوري أبطال آسيا

وتقدم النصر عبر هدف خالد الغنام في الدقيقة 22، قبل أن يدرك السد التعادل عن طريق بغداد بونجاح (88).

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً سيباهان الإيراني مع العين الإماراتي على ذات الملعب.

وحافظ النصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط للسد و3 من أربع مباريات لسيباهان ونقطة للعين، حيث ضمن النصر التأهل إلى دور الـ16 في حين يتنافس السد مع سيباهان من أجل الحصول على البطاقة الثانية.

ودخل النصر المباراة بغياب الثنائي عبدالرزاق حمدالله وعبدالفتاح عسيري الذين فضل المدرب روي فيتوريا إراحتهما بعد ضمان التأهل للدور الثاني.

وكانت أول تسديدة في اللقاء لصالح السد عند الدقيقة السادسة بعدما تابع بغداد بونجاح تمريرة طويلة وسدد من قوس منطقة الجزاء لكن الكرة ذهبت بجوار القائم. ثم مرت تسديدة حسن الهيدوس من ذات المكان بجانب المرمى (12).

وكاد النصر يفتتح التسجيل في الدقيقة 19 بعدما تابع عبدالفتاح آدم تمريرة عوض خميس الطويلة خلف الدفاع القطري وتقدم على حافة منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة تصدى لها بصعوبة الحارس سعد الشيب. ثم عاد الشيب ليسيطر على تسديدة عبدالمجيد الصليهم من داخل المنطقة.

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وسجل النصر هدف التقدم في الدقيقة 22 بواسطة خالد الغنام الذي استلم الكرة من رمية تماس وتقدم على خط نهاية الملعب قبل أن يسدد من زاوية ضيقة من تحت الحارس الشيب.

وحاول السد بعد ذلك تعديل النتيجة، ولكن دون أن ينجح خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول في صنع فرص خطرة أمام مرمى حارس مرمى النصر براد جونز. في حين حصل الفريق السعودي على ركلة حرة مباشرة خارج المنطقة في الوقت بدل الضائع من الشوط وسددها مايكون لتمر بجوار القائم.

مع انطلاق الشوط الثاني واصل السد محاولة تعديل النتيجة، لكن دون أن ينجح في اختراق دفاعات النصر، فتركزت محاولات الفريق على التسديد من خارج المنطقة أو إرسال التمريرات العرضية التي لم تشكل خطورة.

ونجحت استراتجية النصر في الضغط على اللاعب المستحوذ على الكرة، وإغلاق كل المساحات في الدفاع، وهو ما انعكس من خلال ندرة التهديد لمرمى الفريق.

ولكن السد أدرك التعادل أخيراً بواسطة بواسطة المهاجم بغداد بونجاح الذي تابع تمريرة نام تاي-هي في مواجهة المرمى ليسدد من اللمسة الأولى على يمين الحارس براد جونز (88).

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الخميس، حيث يلتقي النصر مع العين، وسيباهان مع السد.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل النصر مع السد 2-2 وفوز سيباهان على العين 4-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز السد على سيباهان 3-0 والنصر على العين 2-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز النصر على سيباهان 2-0 وتعادل العين مع السد 3-3، وشهدت الجولة الرابعة فوز السد على العين 4-0 والنصر على سيباهان 2-0.