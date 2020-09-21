ألكانتارا: طموحي مع ليفربول حصد الثلاثية مثلما فعلت مع بايرن ميونيخ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى تياجو ألكانتارا، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، سعادته بالتواجد في صفوف «الريدز»، ومشاركته أساسيا في لقاء تشيلسي والذي فاز فيه حامل لقب «البريميرليج» بهدفين نظيفين. وقال ألكانتارا، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل» البريطاني، إن طموحي مع ليفربول حصد الثلاثية كما فعلت مع فريقي السابق بايرن ميونيخ الألماني. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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