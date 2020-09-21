رئيس نادي المقاصة: الرياضة يجب أن تقرب الأندية وتقلل التعصب بين الجماهير

أكد اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة، أنه يتمنى من جميع الأندية تحسين علاقاتها مع الجميع، من أجل تقليل التعصب .

وقال عبدالسلام في تصريحات عبر

برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: " الرياضة يجب أن تقرب الأندية وتقلل التعصب بين الجماهير، وأي نادٍ كان يجب أن يفعل مثلما فعلنا أمام الأهلي وقدمنا لهم التهئنة".

وأضاف:" الجماهير تسير وراء إدارة النادي، نحاول أن نعيد الروح الرياضية بين الجماهير عقب عودتها إلى المدرجات، اللاعبين خارج المستطيل الأخضر أصدقاء وتربطهم علاقات جيدة".