رئيس نادي المقاصة: الرياضة يجب أن تقرب الأندية وتقلل التعصب بين الجماهير

أكد اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة، أنه يتمنى من جميع الأندية تحسين علاقاتها مع الجميع، من أجل تقليل التعصب .
وقال عبدالسلام في تصريحات عبربرنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الرياضة يجب أن تقرب الأندية وتقلل التعصب بين الجماهير، وأي نادٍ كان يجب أن يفعل مثلما فعلنا أمام الأهلي وقدمنا لهم التهئنة".
وأضاف:" الجماهير تسير وراء إدارة النادي، نحاول أن نعيد الروح الرياضية بين الجماهير عقب عودتها إلى المدرجات، اللاعبين خارج المستطيل الأخضر أصدقاء وتربطهم علاقات جيدة".
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