الامارات | بالفيديو: "ويل سميث" يروي.. عندما تنتصر الروح الرياضية على منصات التتويج

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: "ويل سميث" يروي.. عندما تنتصر الروح الرياضية على منصات التتويج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص النجم السينمائي العالمي ويل سميث، على مشاركة 50 مليون من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، الإعجاب بالروح الرياضية العالية التي تمتع بها متسابق الترايثلون الإسباني دييغو منتريدا، وتخليه عن منصة التتويج قبل خط نهاية سباق أقيم اليوم في إسبانيا، لصالح منافسه البريطاني جيمس تيجلي الذي احكم قبضته طيلة مراحل السباق على المركز الثالث قبل أن يضل الطريق عند المنعطف الأخير، في تصرف علق عليه النجم العالمي سيمث، بقوله: "طعم الروح الرياضية أفضل من منصة التتويج، لقد توقف.. واستحق كل التقدير والأعجاب على ذلك".

وشهد سباق "سانتاندير" للترايثلون، الذي أقيم اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد، اتخاذ المتسابق البريطاني جيمس تيجلي لمسار خاطئ قبل المنعطف الأخير للسباق، مما سمح للإسباني دييغو بتخطيه، قبل أن يقدم الأخير بالإبطاء عند خط النهاية، تاركاً المركز الثالث وأخر منصات التتويج لتعود مجدداً إلى صالح المتسابق البريطاني تيجلي، في تصرف علق عليه دييغو لوسائل الأعلام بقوله: "لقد توقفت دون وعي عندما رأيت ما حدث، إذ طوال السباق كان تيجلي متقدماً علي، ولولا الخطأ الذي ارتكبه عند المنعطف الأخير لكان هو بالفعل صاحب العتبة الأخيرة من منصة التتويج، ومن أجل هذا توقفت قبل خط النهاية لأعيد له مركزه الذي استحق طيلة مراحل السباق".

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