رياضة | تريزيجيه في مهمة صعبة ضد شيفيلد يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه في مهمة صعبة ضد شيفيلد يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى نجما أستون فيلا لموقعة شيفيلد يونايتد في الساعة السابعة مساء اليوم في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويأمل تريزيجيه في المشاركة بشكل أساسي في مباراة أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد الذي خسر لقاء الجولة الأولى أمام وولفرهامبتون بهدفين في الجولة الأولى.

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وتأهل أستون فيلا إلى الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه على نظيره بيرتون ألبيون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "بيرلي" مساء الثلاثاء.

وتعد موقعة هذه الليلة في منتهى الصعوبة على تريزيجيه والمحمدي المنتظر ألا يشارك بشكل أساسي لا سيما أن شيفيلد من الأندية التي يصعب اختراق دفاعاتها.