شكرا لقرائتكم بيراميدز يستضيف حرس الحدود الليلة على ستاد الدفاع الجوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف بيراميدز نظيره حرس الحدود في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد الدفاع الجوى بختام مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة الكروية ، يدخلها الفريق السماوى بعد الفوز على وادى دجلة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز حرس الحدود على انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 14 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدفاُ وتلقت شباكه 30 هدفاً.

وطالب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بمواصلة الانتصارات للزحف نحو المركز الثانى بالمسابقة والمؤهل للمشاركة الافريقية في الموسم الجديد ،

Advertisements

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام حرس الحدود مكون من :"المهدي سليمان - أحمد توفيق – عبد الله بكري – ولفريد كانون – محمد حمدي -محمد فاروق – عمر جابر – نبيل عماد – إبراهيم عادل -إيرك تراوري – جون أنطوي".

ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام بيراميدز مكون من :" أحمد السعدني ، حسن مجدي، محمد مصطفى، محمد الشبيني وحامد خالد ، نانا أنتوي، مصطفى جمال، جهاد سيد، أيوب بن مشارك، محمد عبد اللطيف جريندو وأحمد شرويدة".