شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سموحة ضيفاً ثقيلا على المصرى بستاد برج العرب بالاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج سموحة نظيره المصرى البورسعيدى في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد برج العرب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين ، يدخلها الفريق السكندرى بمعنويات مرتفعة بعد أن فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المصرى مع طلائع الجيش سلبياً في نفس الجولة .

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 وتعادل في 15 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاتحاد السكندرى والاسماعيلى.

وطالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لاقتحام المربع مشدداً على ضرورة الالتزام بالتحركات الجماعية سواء دفاعياً أو هجومياً في المقابل يسعى على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لمواصلة نتائجه المتميزة منذ توليه المسئولية بغية إنقاذ الفريق من شبح الهبوط بعد لعب المباريات المؤجلة.

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ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام المصرى مكون من :" الهاني سليمان - رجب نبيل - السيد فريد - أبو الفتوح - أحمد جمال - محمود عبد الحليم - ناصر ماهر- يوسف ديوب -حسام حسن - صلاح محسن – نسيبامبي".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام سموحة مكون من :"أحمد مسعود-بهاء مجدي – عبد الرحمن زين – أحمد حامد "شوشة" – مصطفى طيارة-فريد شوقي – عمرو موسى-مفتاح طقطق – زياد فرج – عمر كمال عبد الواحد-أوستين أموتو"