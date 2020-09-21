الميركاتو الصيفي: ظهير برشلونة على وشك الانتقال إلى وولفرهامبتون

أقترب الظهير الأيمن لبرشلونة الإسباني، نيلسون سيميدو من مغادرة الفريق الكتالوني نحو الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة وولفرهامبتون.

يعد سيميدو ضمن قائمة اللاعبين، الذين يحاول برشلونة بيعهم، من أجل توفير سيولة مادية تساعده على تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد الصحفي الموثوق بشبكة سكاي إيطاليا، فابريزيو رومانو، أن ولفرهامبتون في مفاوضات متقدمة مع برشلونة بخصوص ضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا وحسم الصفقة في الساعات المقبلة.

وستكلف صفقة سيميدو ولفرهامبتون 35 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لما أشار له رومانو في تقريره بصحيفة الجارديان البريطانية.

العمل سيكون مكثفاً في الساعات المقبلة أيضاً بين اللاعب ووكيله من طرف، والنادي الإنجليزي من الطرف الآخر من أجل التوصل لاتفاق بخصوص الراتب، والذي يبدو في طريق الحسم.

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سيميدو ليس الوحيد الذي سيغادر برشلونة في الساعات المقبلة، إذا ينتظر أن يرحل أيضًا أرتورو فيدال إلى إنتر ميلانو الإيطالي.

وانضم سيميدو إلى برشلونة في صيف 2017 قادمًا من بنفيكا البرتغالي 32 مليون جنيه إسترليني.

وخاض سيميدو 124 مباراة بقميص برشلونة في جميع البطولات، سجّل خلالها هدفين، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

ويبحث ولفرهامبتون عن ظهير أيمن بعد أن انتقل لاعبه الأيرلندي مات دوهيرتي إلى توتنهام.