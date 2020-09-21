شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: «أولع في أردوغان ومصطفي محمد مايحترفش في تركيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، إن مصطفي محمد، تلقي عرضين من أندية في تركيا.

وشدد مرتضي منصور على أنه أهون عليه أن يقوم بإشعال النيران في رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، قبل أن يوافق على احتراف مصطفي محمد في تركيا.

وقال «منصور» إنه يكن كل احترام وتقدير للشعب التركي، وخلافه مع رئيسيه وسياسته، ومايفعلونه تجاه مصر.