شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» ينظم معسكرات لحكام النخبة الأفريقية استعدادًا لنهائيات دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق وعضو لجنة حكام الاتحاد الأفريقي للكرة، أن هناك معسكر إعداد سيتم تنظيمه لحكام النخبة بالقارة خلال الفترة المقبلة.

وقال عصام عبدالفتاح، للإعلامي أحمد جمال في قناة الزمالك، إن معسكر إعداد قوي لأفضل حكام بقارة أفريقيا خلال الفترة القادمة سيكون لتجهيزهم للمباريات الحاسمة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وقال عضو لجنة حكام «كاف»، إن الاتحاد الأفريقي يستعد للمباريات النهائية في البطولات الأفريقية.