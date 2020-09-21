شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبدالفتاح: الكل بيخاف من الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، من اللجنة الخماسية بالجبلاية التدخل في تحجيم المحللين في التحكيم بالفضائيات لأن آرائهم تكون خاطئة في أوقات كثيرة خوفًا من الأهلى والزمالك، حسب قوله.
وأوضح «عبدالفتاح» مع الإعلامي أحمد جمال في قناة الزمالك أن كل أعضاء التحليل التحكيمي يكون غير صحيح تاثرًا وخوفًا من قوة القطبين الزمالك والأهلي وجماهيرهم، «وهذا أمر كارثي أن يقول محلل كلام غلط علشان خايف».
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