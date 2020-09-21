بواتينج يكشف عن الجانب الأسود من كرة القدم

كشف مايك بواتينج (28 عاماً) أول لاعب يتهم بالتلاعب بالمباريات في إنجلترا منذ الستينات، والذي حكم عليه بالسجن 16 شهراً والحرمان الدائم من كرة القدم، عن الجانب الأسود من اللعبة وما تعلمه من دروس.

وقال المدافع السابق الذي يعمل حالياً مدرباً ومرافقاً شخصياً للاعبين : «كنت لاعباً في فريق وايتهاوك للهواة بسن ال21 عندما التقيت برجلّي أعمال يبحثان عن الاستثمار في أسواق المراهنات الآسيوية، سمعت أن بعض اللاعبين يجنون 80 ألف استرليني في الشهر».

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واعترف بواتينج الذي تمرن بأكاديمية كريستال بالاس مع نجوم مثل موزيس و زاها بالقدوة السيئة والرفقة السيئة في حياته، وقال: «شقيقي الأكبر عرفني على المتلاعبين وصديق طفولتي خانني، لينقذ نفسه والجميع تخلى عني، سمعت أن لاعبين يستلمون 5 آلاف استرليني مقابل طردهم أو تسجيل هدف بنيران صديقة».

وواجه بواتينج اتهاماً بالتخطيط للتلاعب بمباراتين، ورغم فشل المؤامرة ونفي اللاعب، إلا أنه اتهم بالتآمر والاحتيال وفقد سمعته وبعد 6 أسابيع محاكمة سجن مع رجلي الأعمال.

تقبل بواتينج نصيحة محاميه بالاعتراف بالذنب مقابل تخفيف الحكم لكنه فوجئ في اليوم التالي بسماع منعه من ممارسة اللعبة مدى الحياة في إنجلترا ثم منعه «فيفا» عالمياً، ويعلق: «أرادوا جعلي أسوة لمن يعتبر، 3 لاعبين من باكستان اتهموا بالتلاعب ومنعوا من اللعب 10 سنوات خمسة منها مع وقف التنفيذ عادوا بعدها للعب الكريكت».