الإمـارات بطلـة طـواف فـرنسـا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أهدى الدراج السلوفيني الشاب تاداي بوجاتشار فريق الإمارات إنجازاً تاريخياً بعد فوزه بلقب طواف فرنسا 2020 للدراجات الهوائية أمس الأحد.

وبارك سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي الإنجاز التاريخي، مؤكداً سموه أن الفوز يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة تقدم وتنمية القطاع الرياضي، بما يواكب السمعة والمكانة العالمية للدولة في مسيرتها التنموية الرائدة.

وأشاد سموه بقيمة الإنجاز الكبير ورفع علم الإمارات في منصات التتويج العالمية، مثنياً على الجهود الكبيرة لقيادة وإدارة الفريق التي استطاعت بتخطيطها السليم وحسن التنظيم تحقيق ألقاب مهمة في مشاركات عالمية وسباقات عريقة في ظل فترة زمنية وجيزة.

وأكد سموه أن الانجازات التي يحققها فريق الإمارات تمثل إضافة مهمة للرياضة الإماراتية ولسمعتها في المحافل العالمية، متمنياً لهم مواصلة رحلة النجاحات في عالم السباقات.

ويعد طواف فرنسا للدراجات من أقوى السباقات وأعرقها على الإطلاق والفوز بها بمثابة الفوز بكأس العالم في كرة القدم، لذلك كانت الفرحة استثنائية بالنسبة لفريق الإمارات الذي نجحت إستراتيجيته في الاعتماد على دراجين موهوبين وشباب في الوصول إلى منصة التتويج.

كما كان الفوز حدثاً مهماً لبوجاتشار نفسه المولود في 21 سبتمبر/ أيلول 1998 ويحتفل اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ22، بعدما أصبح بعمر 21 عاماً و11 شهراً و29 يوماً أصغر من يتوج باللقب منذ 116 عاماً، منذ أن فعلها هنري كورنيه بعمر 19 سنة و11 شهراً و20 يوماً عام 1904.

وانقض بوجاتشار الذي نال 3 قمصان هي أضافة إلى الأصفر(الصدارة)الأحمر والأبيض، على قمة الترتيب السبت في المرحلة العشرين وقبل الأخيرة عندما أحرز المركز الأول بطريقة مذهلة وانتزع القميص الأصفر من مواطنه بريموز روجليتش،ليعبد ليعبد الطريق نحو تتويجه باللقب مساء أمس الأحد في باريس.

وأصبح بوجاتشار كذلك أول سلوفيني يتوج بطواف فرنسا ليصنع المجد من كل أطرافه في نسخة استثنائية للسباق في زمن فيروس كورونا.

وكانت المرحلة الأخيرة التي انتصر فيها الإيرلندي سام بينيت أمس الأحد، بمثابة تحصيل حاصل، ذلك ان بوجاشتار كان يبتعد بفارق 59 ثانية عن صاحب المركز الثاني.

لكن ذلك لم يمنع من حدوث بعض المفارقات على منصة التتويج بعدما أصبح سام بينيت أول أيرلندي منذ شون كيلي في 1989 يفوز بالقميص الأخضر الذي يُمنح لمتصدر ترتيب النقاط.

تتويج ثلاثي

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من جهته، فاز بوجاتشار بالقميص الأصفر ثم الأبيض( أفضل متسابق شاب تحت 25 عاماً) وأيضاً الأحمر( صاحبأفضل ترتيب في المراحل الجبلية).

وانتصر بوجاتشار في ثلاث مراحل في واحد من أفضل المستويات الفردية في سباق فرنسا في السنوات الأخيرة ليترك فريق جامبو-فيسما ومتسابقه روجليتش صاحب المركز الثاني في حالة ذهول.

وفي نهاية غير معتادة في الشانزليزيه لم يتم السماح سوى بوجود خمسة آلاف متفرج في المنطقة الشهيرة كإجراء احترازي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولم يسبق أن شهد السباق مثل هذا التحول في الصدارة منذ عام 1989 عندما جرد الأمريكي جريغ ليموند الفرنسي لوران فينيون من القميص الأصفر في المرحلة الأخيرة في باريس وتوج بلقبه الثاني بعد الأول عام 1986 وأضاف الثالث عام 1990.

وقال بوجاتشار: «أنا في حلم، لا أعرف ماذا أقول. لقد حلمنا بهذا منذ البداية ونجحنا. إنه أمر لا يصدق. كان حلمي مجرد المشاركة في طواف فرنسا واليوم فزت به خلال المرحلة الأخيرة. أجرينا استطلاعاً على مسار المرحلة وعرفت كل منعطف وكل مكان يجب أن أرفع فيه من سرعتي».