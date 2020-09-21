قدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، العزاء لأسرة الطفل أدهم الكيكي الذي تحل ذكرى رحيله لعالم آخر اليوم.
وأضاف مرتضى منصور: "حصلنا على حكم نهائي بقيمة 8 ملايين جنيه على أحمد الشناوي والتهديد بإيقافه لأجل غير مسمى".
وقال رئيس الزمالك: " أناشد سالم الشمسي مالك نادي بيراميدز دفع الملايين الثمانية لحل أزمة أحمد الشناوي لأنه لن يلمس كرة القدم حال عدم دفعه المبلغ للزمالك".
وواصل مرتضى منصور أن مصر والشعب المصري صفع الجماعات الإرهابية اليوم
وأوضح مرتضى منصور: "هناك برامج جديدة وخريطة جديدة لقناة الزمالك وقريباً يظهر أحمد عفيفى على شاشة القناة كما أهنئ مدحت شلبي بعودته إلى قناة أون تايم سبورتس".
وواصل: "نبحث عن مدرب يستمر معنا لأطول فترة ممكنة لذلك رفضنا تولي جروس المسئولية شهرين، والمدرب الجديد ينقصه الاتفاق مع مساعديه لكنهوافق على قيادة الزمالك من جديد، كما نمتلك خطط ومدربين احتياطيين لعدد كبير ليسوا أقل من الرئيسي.
وأوضح مرتضى منصور أن الزمالك يسعى الى الإعلان غداً عن المدرب الجديد للفريق، مطالباً الجماهير بعدم القلق بشأن مستقبل الفريق". كشف رئيس الزمالك حقيقة العروض التي تلقاها المهاجم الدولي مصطفى محمد لاعب الفريق الكروي الأول من الدوري التركي مؤكداً: "تلقينا عرضين لمصطفى محمد الأول مقابل 5 ملايين يورو والثاني 3 ملايين"، مشدداً: "أنا لست كاره للشعب التركي ولكن لأردوغان وحكومته". واختتم مرتضى منصور أن العرضين سيتم طرحهما على مجلس إدارة النادي لبحث الأمر واتخاذ قرار نهائي بشأنه لحسم مستقبل اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يطالب رئيس بيراميدز بحل أزمة أحمد الشناوي مع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.