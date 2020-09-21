رياضة | نجم منتخب تونس يحدد مصيره مع أم صلال القطري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم منتخب تونس يحدد مصيره مع أم صلال القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتحدد اليوم الأحد مصير اللاعب التونسي أيمن عبدالنور مع نادي أم صلال القطري، حيث من المقرر أن يتسلم النادي التقرير الطبي من مستشفى سبيتار لتحديد إصابة اللاعب من عدمه.

وكان عبدالنور أعلن تعاقده مع أم صلال لمدة موسمين عبر صفحته على شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي في الوقت الذي لم يعلن فيه أم صلال التعاقد مع اللاعب بعدما ترددت أنباء عن تعرض اللاعب لإصابة بالركبة.

وأكّد مصدر من نادي أم صلال لصحيفة "الراية" القطرية أن عبد النور لم يوقع رسميًا حتى الآن مع الفريق وأن ما أُثير مؤخرًا من إعلان اللاعب تعاقده مع النادي لم يكن بشكل رسمي لا سيما أن اللاعب يجب أن يخضع للفحص الطبي في سبيتار قبل التوقيع معه رسميًا وهي من الشروط التي وضعها اتحاد الكرة ومؤسسة دوري نجوم قطر.

وذكرت الصحيفة أن القصة تعود لإعلان وكيل أعمال اللاعب خبر التعاقد قبل مغادرته للدوحة، وذلك عقب الوصول لاتفاق مع النادي، حيث طلب وكيل أعماله صورة للذكرى قبل مغادرته لكنه تسرع بنشر الصور قبل إعلان التوقيع رسميًا وهو ما تسبب في إحراج النادي الذي ينتظر التقرير الرسمي من سبيتار اليوم، حيث خضع اللاعب للفحص الطبي الخميس الماضي، وفي حال ثبوت إصابة اللاعب سوف يتجه أم صلال للتراجع عن الصفقة