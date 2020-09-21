رياضة | أول تعليق من زيدان بعد تعادل ريال مدريد أمام سوسيداد بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من زيدان بعد تعادل ريال مدريد أمام سوسيداد بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب تعادل فريقه السلبي في مباراة اليوم أمام مضيفه ريال سوسيداد في مستهل رحلة الفريق الملكي للدفاع عن لقب الدوري الإسباني "الليجا".

زيدان قال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"حن دائمًا نريد الحصول على المباراة، ولكننا خسرنا نقطتين اليوم".

وأضاف :"نحن سعداء بالمستوى، ولقد قدمنا أداءً جيّدًا في الدفاع، وكذلك في الهجوم، لكننا أضعنا الهدف".

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وأوضح :"أوديجارد لا يشعر بأي انزعاج في ركبته، هي المباراة الأولى، وعليه أن ينطلق خطوة بخطوة".

وأشار :"نحن افتقدنا للثلث الأخير، وسنعمل على تطوير ذلك طيلة الموسم".

وزاد :""لقد قمنا بأداء جيد دفاعيًّا، والآن سنعمل على العمل الهجومي".