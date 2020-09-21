شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 20/ 9/ 2020 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، اليوم، الأحد، الموافق 20/ 9/ 2020 مباراتين فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى، حيث إلتقى الإنتاج الحربى مع الجونة، واصطدم المقاولون العرب بالاتحاد السكندرى، وحصد الأهلى لقب الدورى للموسم الحالى، بعد أن أصبح يمتلك فى جعبته 73 نقطة معتليًا ترتيب جدول الدورى، ويقع الزمالك أقرب منافسيه فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة.

الإنتاج الحربى يزيد أوجاع الجونة بعد الفوز 2-1 فى الدورى

نجح فريق الإنتاج الحربي في الفوز علي الجونة بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعتهما على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بعد ما احراز الانتاج هدفين متتاليين فى أقل من 3 دقائق ، حيث أحرز الهدف الأول عن طريق أمادو نياس فى الدقيقة 14 من ركلة جزاء حيث أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر لمحمود الغرباوي حارس مرمي الجونة ، وأحرز الهدف الثاني غنام محمد فى الدقيقة 17 ، ويحرز أحمد ياسر ريان هدف الجونة الوحيد من ركلة جزاء .

وكان محمد بازوكا لاعب الانتاج قد اهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 9 من زمن اللقاء، وشهد الشوط الأول قبل نهايته انقطاع النور عن أحد الأعمدة الإنارة فى استاد الأهلي والسلام ليتم إيقاف المباراة لمدة 7 دقائق .

وبهذه النتيجة ، الإنتاج الحربى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما استمر الجونة في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

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المقاولون يقتنص نقطة ثمينة من الاتحاد السكندرى بهدف +90

قتنص فريق المقاولون العرب، نقطة ثمينة من الاتحاد السكندرى، بعد تحقيق التعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت المواجهة إثارة ومتعة كروية حيث دخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع الاهلى سلبياً في نفس الجولة.

أحرز هدف الاتحاد السكندرى، كريم الديب من ركلة جزاء فى الدقيقة 59، فى الدقيقة 94 أحرز شكرى نجيب هدف التعادل للمقاولون، ليقتنص نقطة تعادل غالية، وشهدت الدقيقة 12 من عمر الشوط احتساب الحكم محمد سلامة ركلة جزاء لصالح ذئاب الجبل، قبل أن تتدخل تقنية الـ Var وتلغى قرار الحكم، بداعى وجود خطأ لصالح زعيم الثغر قبل احتساب الركلة، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 38 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 24 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 49 نقطة محتلاً المركز الثالث، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في 7 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.