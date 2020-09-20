الامارات | شباب الأهلي يعقد موقفه في "أبطال آسيا" بالتعادل مع باختاكور

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يعقد موقفه في "أبطال آسيا" بالتعادل مع باختاكور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل شباب الأهلي من دون أهداف مع باختاكور الأوزبكي، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، ليتعقد موقف "فرسان دبي"، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، خلف باختاكور الذي رفع رصيده إلى 8 نقاط، بينما يتصدر المجموعة نفسها، الهلال السعودي برصيد 11 نقطة، إذ تأهل رسمياً إلى دور الـ 16.

وستشهد الجولة السادسة مواجهة سهلة لباختاكور مع متذيل الترتيب، شاهر خودرو الإيراني، بينما سيلعب شباب الأهلي مع الهلال الأربعاء المقبل.

شهد الشوط الأول أفضلية كبيرة من باختاكور الذي سيطر على وسط الملعب، بينما اعتمد شباب الأهلي على الدفاع، رغم التشكيلة الهجومية التي لعبها بها المدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا بمشاركة البرازيلي كارلوس إدواردو أساسياً إلى جانب أحمد خليل.

Advertisements

وتألق ماجد ناصر في التصدي إلى أخطر فرص الفريق الأوزبكي عندما أبعد تسديدة خطرة من ساردور وأكملها علي جينوف بجوار القائم (40)، أما أخطر فرص شباب الأهلي كانت من ركلة حرة مباشرة سددها أحمد خليل لمست العارضة وخرجت إلى خارج الملعب (43).

وفي الشوط الثاني دفع المدرب زاراغوسا بالمهاجم أحمد العطاس بدلاً من لاعب الوسط عيد خميس، بينما أنقذ ماجد ناصر كرة خطرة من إيغور (52)، قبل أن يجري شباب الأهلي التبديل الثاني بنزول محمد جمعة بيليه والأوزبكي عزيز غانييف بدلاً من حارب سهيل وعبدالله النقبي.

في المقابل أخطر فرص شباب الأهلي كانت من خطأ فادح ارتكبه دفاع ياختاكور الذي كاد أن يحرز بالخطأ في مرماه (70)، بينما تألق ماجد ناصر في التصدي لأكثر من فرصة خطرة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news