شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة هندرسون تعكر فوز ليفربول على تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ليفربول فوزا مهما على ضيفه تشيلسي بهدفين نظيفين في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي على ملعب "ستامفورد بريدج".

وتلقى الريدز صدمة بين شوطي المباراة، عكرت صفو الفوز، بإصابة القائد جوردان هندرسون، وخروجه مستبدلا، بعد مشكلة عضلية.

ودخل النجم الجديد تياجو ألكانتارا في مكان هندرسون ببداية لشوط الثاني، وقدم أداء مبشرا، بعد ساعات قليلة من إتمام انتقاله من بايرن ميونيخ.