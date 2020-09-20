بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الإيطالي “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في إحدى مباريات اليوم الأحد 20-9-2020 ضمن الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

تُنقل مباراة “يوفنتوس وسامبدوريا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما تنقل على سكاي سبورت أونو، وقناة بريمير سبورتس 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

سيشهد ملعب أليانز ستاديوم انطلاقة يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2020/2021 مع مدربه الجديد “أندريا بيرلو” أمام فريق سامبدوريا.

وضمت قائمة يوفنتوس لمواجهة سامبدوريا الانتدابات الجديدة في سوق الانتقالات الجاري وهم آرثر ميلو من برشلونة الإسباني ووستون ماكيني من شالكه الألماني وديان كولوسيفسكي من بارما الإيطالي.

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في المقابل يتطلع فريق “سامبدوريا” بقيادة المدرب المخضرم “كلاوديو رانييري” إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أمام حامل اللقب لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية من أجل حصد أكبر قدر ممكن من النقاط في الدور الأول لتفادي ما حدث في الموسم الماضي حيث كان الفريق على بعد خطوة من الهبوط.

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يوفنتوس 0-0 سامبدوريا

ملعب أليانز ستاديوم (تورينو)

الدوري الإيطالي (الجولة الأولى)

تبدأ في الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش.

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