الاتحاد الآسيوي يصمم على إقامة مباراة الهلال وشاهر رغم 15 إصابة بفيروس كورونا

لم يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ردّه على طلب نادي الهلال السعودي حامل اللقب تأجيل مباراته الاحد مع شاهر خودرو الإيراني في دوري أبطال آسيا في “فقاعة” الدوحة، برغم إصابة 15 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، أبرزهم هدافه الفرنسي بافيتيمبي جوميس ولاعب وسطه الإيطالي سيبستيان جوفينكو.

وطالب الهلال السبت الاتحاد القاري تأجيل مباراته ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات للمسابقة القارية، بعد أكتشاف 10 حالات جديدة لفيروس كورونا في صفوفه، لكن الاتحاد الآسيوي لم يعلن أي رد على طلب النادي الأزرق في أشارة إلى أقامة المباراة في موعدها وفق الجدول المعلن مسبقًا.

وأوضح النادي السعودي على حسابه في تويتر أن “الفحوصات التي أجرتها بعثته السبت كشفت إصابة عشرة أفراد من أعضاء البعثة بفيروس كورونا منهم الثلاثي علي آل بليهي، متعب المفرج و(الفرنسي) بافيتيمبي جوميس“، وستة أعضاء من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، موضحًا “ليصل إجمالي عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا إلى خمسة عشر لاعبًا”.

وكان الهلال أعلن على عدة دفعات منذ السبت الماضي إصابة محمد البريك (ظهير)، سلمان الفرج (لاعب الوسط قائد الفريق)، حمد العبدان (لاعب وسط)، نواف العابد (لاعب وسط)، عبدالله الجدعاني ونواف الغامدي ومحمد الواكد (حراس مرمى)، عبدالله الحافظ (مدافع)، ياسر الشهراني (ظهير)، جوميس (مهاجم)، جوفينكو (لاعب وسط هجومي)، سالم الدوسري (لاعب سط هجومي)، صالح الشهري (مهاجم)، على آل بليهي (مدافع) ومتعب الفرج (مدافع)، بالأضافة إلى عدة إداريين بينهم سعود كريري (إداري الفريق)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 24 حالة.

ووافق الاتحاد الآسيوي على طلب الهلال استبدال اثنين من حراس المرمى بآخرين وفقًا للائحة البطولة والتي تنص على أنه يحق للنادي استبدال الحراس المُصابين في حال لم يكن هناك بديل.

أستدعى المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو ثنائي فريق الشباب حارسي المرمى عبدالله البيشي واحمد الجبيع والمهاجم تركي المطيري المسجلين ضمن قائمة الفريق الآسيوية.

كما أضطر الهلال لأستدعاء قائده السابق محمد الشلهوب الذي أعلن إعتزاله قبل عشرة أيام، ووليد الأحمد لاعب درجة الشباب.

وتنص لوائح الاتحاد الآسيوي على السماح للأندية بتسجيل “حارس مرمى جديد” عبر خطاب يذكر خلاله أن جميع الحراس البدلاء مصابون، ويحتاجون لأكثر من 30 يومًا للتعافي. كما يشترط أن يكون تقديم الطلب قبل 24 ساعة من خوض المباراة الجديدة.

– حفل التتويج –

وعلى الرغم من أستطاعة حامل اللقب خوض المباراة بشكل قانوني لوجود 14 لاعبًا في قائمته، بينهم حارسا مرمى، إلا أنه طلب تأجيلها.

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وتنص المادة “4.3” من اللوائح الخاصة للبطولة خلال فترة كورونا ان الفريق الذي يملك أقل من 13 لاعبًا، بمن فيهم حارس مرمى، لا يمكنه خوض المباراة، لكن يمكن للاتحاد الآسيوي تأجيل المباراة في ظروف إستثنائية وإعادة جدولتها إذا كان ذلك ممكنًا، بالنظر إلى جدول المسابقات الآسيوية والدولية.

وتحدث مدير الكرة في النادي سعود كريري في فيديو نشره على مواقع التواصل الإجتماعي حقيقة ما تردد عن أن الإصابات جاءت نتيجة حضور اللاعبين حفل التتويج بلقب الدوري في 7 سبتمبر الجاري “الحفل كان في 7 (سبتمبر)، يوم 8 دخلنا المعسكر وأجرينا فحصًا كاملاً على جميع أفراد البعثة المسافرين إلى الدوحة وجاءت نتائجهم سلبية”.

تابع “الجميع كان في أجازة في 10 سبتمبر ثم سافرنا الدوحة في 11 منه، وعند إجراء الفحص في مطار الدوحة تبين إصابتنا بفيروس كورونا“.

أضاف “حصل إختلاط بالحفل بين اللاعبين وفي المنصة في أرضية الملعب. كان هناك إزدحام شديد ولا أحد يعلم من أين أتت الإصابات. لا أحد أحرص منا (على صحتنا) إلا أنفسنا. لدينا كبار في السن وأولادنا في بيوتنا. لا تخافوا على فريقكم. الموجودون فيهم الخير والبركة”.

وطالب لاعب ومدرب ورئيس الهلال السابق سامي الجابر الاتحاد الآسيوي بالعدالة، وكتب على تويتر “محاولة الربط بين حالة انسحاب فريق الوحدة الاماراتي ورفض الاتحاد الآسيوي مطالبه بالتأجيل ومطالبة الهلال بالإنسحاب، والضغط على الاتحاد الآسيوي لعدم إيجاد حل، غير منطقية مطلقاً”.

تابع “الهلال حضر كما هو مجدول من قبل الاتحاد الآسيوي وشارك بقائمة ناقصة في أولى المباريات وتزايد عدد الإصابات والفريق في ضيافة الاتحاد الآسيوي الذي يفترض ان يتحرك ليس لإستثناء الهلال و محاباته بل لضمان أستمرار البطولة و للمحافظة على سمعته كاتحاد قادر على إيجاد الحلول”.

ختم “الاتحاد الاسيوي ليس مطالبًا بإحترام حامل اللقب بل بإحترام عدالة المنافسة وضمان الفرص المتساوية لمن حضر لأكمال مشواره في البطولة”.

بدوره، رد رئيس النادي السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على أدعاءات كسر البروتوكولات الصحية في إحتفالية الدوري مغرداً “أنا ممن وجه لي دعوة لحضور التتويج وما أعلمه أن جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري عملوا تحليل قبل مباراة التتويج… النتائج كانت سلبية وكذلك من دُعوا”.