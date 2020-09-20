رياضة | مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة يودع لاعب جديد خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لتوديع لاعب جديد في صفوف الفريق ضمن التصفية التي يقوم بها المدير الفني الجديد للبلوجرانا الهولندي رونالد كومان الذي جاء ليعوض رحيل كيكي سيتين الذي أُقيل بسبب النتائج السيئة.

وبعد رحيل إيفان راكيتيش إلى صفوف إشبيلية وأصبح التشيلي أرتورو فيدال قاب قوسين أو أدنى من الرحيل صوب إنتر ميلان الإيطالي فإن البرتغالي نيلسون سيميدو إقترب من الرحيل لصفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

Advertisements

وقال فابريزيو رومانو مراسل شبكة " سكاي سبورتس العالمية " والمسؤول عن ملف الإنتقالات أن سيميدو سيوقع على عقود إنتقاله لكتيبة نونو سانتوس خلال الساعات القليلة الماضية.

وواصل تصريحاته " تم الإتفاق مع وكيل اللاعب على كافة الشروط الشخصية حيث سيلعب بعقد حتى عام 2025 ومن ثم سيخضع للفحص الطبي الأسبوع القادم.

وأنهى " سيوجه برشلونة بوصلته نحو أياكس أمستردام الهولندي من أجل الحصول على خدمات ديست لاعب أياكس أمستردام.