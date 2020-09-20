شكرا لقرائتكم خبر عن بكري سليم: «فايلر كان هيتجنن بسبب محمد ابراهيم وأسالوا عبد الحفيظ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، أبدى إعجابه الشديد بلاعب الفريق محمد إبراهيم خلال المباراة التي جمعت الفريقين موخرًا.

وقال: «فايلر كان هيتجنن بعد مشاهدته للاعب خلال المباراة وقدرته على توصيل المهاجمين في أقل وقت لمرمى المنافس».

وتابع: «فايلر مع كل كرة يلمسها إبراهيم يسارع ويستفسر من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عن معلومات عنه».

وأكد سليم أن ناديه متمسك بـ3 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب خصوصًا بعد نجاح النادي في إعادة اكتشافه من جديد وأصبح أفضل صانع ألعاب في مصر ويكفي أنه يخوض المباراة كاملة 90 دقيقة عكس ما كان يحدث في السابق.

وشدد المدير التنفيذي على أن سعر اللاعب ليس مبالغًا فيه مقارنة بالأسعار الحالية وأسعار اللاعبين الذين ينضمون لبيراميدز والأهلى والزمالك.

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