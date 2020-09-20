شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: عروض خليجية لـ "كاسونجو وسيسيه" والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وجود عروض خليجية وتحديدًا من أندية إماراتية، للتعاقد مع الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الكروي الأول، ورزاق سيسيه، لاعب الفريق المعار لفريق الاتحاد السكندري.
وقال مرتضى، «يمتلك المجلس عرضًا من أحد الأندية الإماراتية للتعاقد مع اللاعب الكونغولي، كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، بالإضافة إلى عرض للاعب الفريق المعار للاتحاد السكندري، الإيفواري رازاق سيسيه، من نادي رأس الخيمة الإماراتي لضمه خلال الموسم المقبل».
وأضاف، «لم نحسم أي شىء الأن وننتظر حتى نهاية الموسم لحسم كافة الأمور المتعلقة بفريق كرة القدم».
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