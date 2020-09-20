شكرا لقرائتكم إصابة أشرف خميس مدرب طنطا بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيب أشرف خميس المدرب العام فى الجهاز الفنى لنادى طنطا، بفيروس كورونا وفقاً للخطاب الرسمى الذى أرسله اتحاد الكرة إلى نادى طنطا، وذلك بعدما أظهرت نتيجة المسحة الطبية التى تم إجراؤها للمدرب، حيث ظهر اختبار الـ "رابت تيست" وجود عينتين إيجابيتين فى الجهاز الفنى للفريق، وتم إجراء مسحة عليهما لتظهر إيجابية للمدرب العام وسلبية للحالة الثانية .

ومن المقرر أن يتم عزل المدرب العام للفريق مع اتباع إجراءات الوقاية والعلاج المحددة من جانب اللجنة الطبية لاتحاد الكرة وذلك حتى إجراء مسحة طبية جديدة للمدرب العام لنادى طنطا للتأكد من شفاءه قبل العودة مرة أخرى للملاعب .

وتعادل فريقا طنطا ونادى مصر سلبياً فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الماضية بإستاد طنطا الرياضى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد أبناء السيد البدوى إلى 18 نقطة فى مؤخرة جدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد نادى مصر إلى 20 نقطة فى المركز قبل الأخير ويقترب الفريقان سويا للهبوط للقسم الثانى بعد تعادلهما سويا .