شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هايدى ياسر لاعبة الطائرة: هوايتى السفر ونجمى المفضل أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "هايدى ياسر" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الزهور، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الفراخ البانيه.

من نجمك المفضل؟

أمير كرارة.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.

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لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

محامية وبالفعل أنا عملت فى هذا المجال.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

على حسب الموقف أوقات برد وأوقات أخرى بتجاهل.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

غادة عادل.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

الأفضل شخص رياضى ولكن مش شرط كرة طائرة، زوجى كان يمارس كرة القدم.