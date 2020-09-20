الامارات | الصدمات تتهاوى على رأس برشلونة.. "ممنوع توقيع صفقات"

شكرا لقرائتكم خبر عن الصدمات تتهاوى على رأس برشلونة.. "ممنوع توقيع صفقات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن رابطة الدوري الإسباني منعت نادي برشلونة من إبرام صفقات جديدة كان المدرب الهولندي رونالد كومان قد أوصى بإتمامها يتقدمها التعاقد مع مواطناه جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول، وممفيس ديباي مهاجم ليون خلال الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة: "إن إدارة برشلونة تدفع رواتب تصل قيمتها إلى 510 ملايين جنيه إسترليني سنوياً، لذا لن يُسمح لها بشراء أي لاعب جديد ما لم يجمع النادي الأموال أولا من المبيعات".

وأضافت: "الأزمة المالية التي تسببت بها جائحة كورونا دفعت الرابطة الإسبانية إلى فرض إرشادات مالية صارمة على الأندية لوضع حد للأموال التي يمكن إنفاقها على الانتقالات والموظفين هذا الصيف، وذلك اعتمادا على النتائج المالية للنادي في السنوات الخمس الأخيرة".

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يذكر أن إدارة برشلونة تتطلع إلى إنجاح مرحلة التعافي من الأزمات السابقة التي مرت بها ابتداء بالحالة المالية المتردية بسبب كورونا، مروراً بتداعيات الخسارة المذلة أمام بايرن ميونيخ 2-8، وطلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرحيل عن النادي قبل عدوله عن القرار، وانتهاء بوضعية الفريق الفنية وتعديل بعض المراكز التي تحتاج إلى حلول، ولكن في ظل قرار الرابطة الإسبانية سيكون البارسا أمام أزمة كبيرة خصوصاً أنه في طريقه لفسخ عقود لاعبين على شاكلة النجم الأوروغوياني لويس سواريز.

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