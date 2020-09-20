الامارات | تيمو فيرنر: لوف نصحني بالانتقال إلى تشيلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن تيمو فيرنر: لوف نصحني بالانتقال إلى تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر إنه استرشد بنصيحة يوأخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، في الانتقال من لايبتسيج الألماني إلى تشيلسي الإنجليزي.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال فيرنر/24 عاما/ إن " لوف وجد المشروع الذي يقيمه تشيلسي هنا، مثير للاهتمام على نحو كبير، ونصحني لهذا السبب باتخاذ هذه الخطوة".

وكشف فيرنر أنه أبلغ لوف في إحدى المحادثات التي دارت بينهما، أنه يفكر في الانضمام إلى تشيلسي، مشيرا إلى أن لوف وافقه الرأي إلى حد كبير.

وكان فيرنر انتقل إلى تشيلسي قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك بعد أن رفض عرضا من يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي " لأنني وجدت أنني يمكن أن ألعب بشكل مباشر في تشيلسي وأن أكون لاعبا أساسيا. وهكذا يمكنني أن أتطور".

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وأضاف فيرنر أنه لا يعرف ما إذا كان كلوب قد تفهم هذا القرار أم لا.

ورأى فيرنر أن من الممكن أن يكون تشيلسي في الوقت الراهن ليس على قدم المساواة مع أندية مثل ليفربول ومانشستر سيتي " لكن عندما تشاهد اللاعبين الشباب هنا، ستدرك أن التطور ممكن تماما خلال السنوات المقبلة".

ولفت فيرنر الانتباه إلى عوامل ساعدت في اندماجه في الفريق الإنجليزي منها بعض اللاعبين الذين كان قد تعرف عليهم في الدوري الألماني بالإضافة إلى زملائه الألمان انطونيو روديجر وكاي هافيرتز، وقال فيرنر مبتسما إنه عندما يصل بصحبتهما إلى ساحة التدريب يقول زملاؤهم مداعبين " ها هي المافيا الألمانية قد وصلت".

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