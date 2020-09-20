رياضة | يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس اليطالي الإهتمام بضم نجم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقالت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإيطالية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أن أندري بيرلو المدير الفني للبيانكونيري يستهدف الحصول على خدمات الظهير الأيسر البرازيلي للمرينجي مارسيلو.

وكان مارسيلو واحد من الأهداف المُفضلة لدى إدارة حامل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي لكن في النهاية لم يتدخل مسؤولي الفريق مع مسؤولي ريال مدريد في مفاوضات رسمية للحصول على خدماته.

Advertisements

قبل أن يؤكد موقع " كالتشيو ميركاتو " الإيطالي أن مارسيلو مازال على رادار يوفنتوس للتعاقد مع حتى يشكل جبهة يسرى نارية مع زميله في الفريق كريستيانو رونالدو.

ومن الممُكن أن تكون الإصابة التي لحقت بأليكس ساندرو وغيابه لمدة من الممكن أن تصل إلى ثلاثة أسابيع هي من أجبرت الإدارة على البحث عن بديل في أسرع وقت حتى يتم حل تلك المشكلة.

يُذكر أن بيرلو يفتتح مبارياته على رأس القيادة الفنية لليوفي اليوم الأحد بمواجهة سامبدوريا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة للمرة الأولى كمدير فني.