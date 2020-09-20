بطولة فرنسا: رين يقلب الطاولة على موناكو وينتزع الصدارة مؤقتا

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يتصدر رين مؤقتا الدوري الفرنسي بفوزه على ضيفه موناكو 2-1، وواصل لنس انطلاقته القوية بفوز ثمين على بوردو 2-1 السبت.

باريس: انتزع رين الصدارة مؤقتا بقلبه الطاولة على ضيفه موناكو عندما حول تخلفه الى فوز 2-1، فيما واصل لنس العائد حديثا الى دوري الاضواء انطلاقته القوية بفوزه الثمين على ضيفه بوردو 2-1 السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

في المباراة الاولى، كان موناكو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي التونسي الاصل وسام بن يدر (28)، لكن رين انتفض في الشوط الثاني وتحديدا الدقائق العشر الاخيرة التي سجل خلالها هدفين قلبا بهما الطاولة على فريق الامارة عبر ستيفن نزونزي (81) وأدريان تروفير (90+1).

وهو الفوز الثالث على التوالي لرين بعد سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ليل 1-1 في المرحلة الاولى، فرفع رصيده إلى 10 نقاط منتزعا المركز الاول مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام سانت إتيان ولنس الذي حقق فوزه الثالث على التوالي عندما تغلب على ضيفه بوردو 2-1.

ومني موناكو بخسارته الاولى هذا الموسم بعد تعادل وانتصارين فتراجع الى المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند سبع نقاط.

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وفي الثانية، كان لنس في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بهدفين للكاميروني إنياسيوس غاناغو بتسديدة من زاوية صعبة من داخل المنطقة (47) والكونغولي الديموقراطي غايل كاكوتا (59 من ركلة جزاء) طرد على اثرها مدافع بوردو بول بايس لتسببه بركلة الجزاء اثر عرقلته غاناغو داخل المنطقة، لكن الضيوف فرضوا الاثارة في الدقائق الاخيرة بعدما قلصوا الفارق عبر النيجيري صامويل كالو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من الجزائري الأصل ياسين عدلي.

وواصل لنس صحوته منذ خسارته أمام مضيفه نيس 2-1 في المرحلة الاولى فحقق ثلاثة انتصارات متتالية على ضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب 1-صفر ومضيفه لوريان 3-2 وبوردو، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط بفارق الأهداف خلف سانت إتيان الذي يحل ضيفا على نانت الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني بوردو بخسارته الاولى هذا الموسم بعد فوز تعادلين فتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الحادي عشر.

ويلعب الأحد أيضا نيس مع باريس سان جرمان، وبريست مع لوريان، وستراسبورغ مع ديجون، ومونبلييه مع انجيه، ومتز مع رينس، ومرسيليا مع ليل.