وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لليد يتابعان آخر استعدادات المونديال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد، صباح اليوم الأحد مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، المقرر إقامتها فى مصر يناير 2021، بحضورهشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة، وحسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة، وأحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومى ورؤساء اللجان المعنية للبطولة .
وقال وزير الرياضة، إن اللجنة المنظمة للمونديال تواصل عملها بكل قوة استعداداً للمونديال المقرر إقامته فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل.
وأشاد صبحي بالجهود التى تقوم بها جميع اللجان المعنية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي لليد و الهيئة الهندسية، مؤكداً أن الفترة المقبلة نشاط مكثف لحسم بعض الملفات المهمة، حيث تسعى اللجنة المنظمة والتى تعمل تحت ضغط كبير من الاتحاد الدولي وبدعم أكبر من الدولة لتسليم مبكر للملاعب والصالات، خاصة مع استمرار لجان التفتيش الدولية لمراقبة ما يحدث عن قرب .
واطمأن الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد على الاستعدادات النهائية من أعمال إنشائية وتطويرية وتنظيمية وتسويقية وآخر الأعمال الخاصة بالصالات المغطاة، والمكاتب الإدارية الخاصة بالبطولة . وتم الاتفاق علي الشكل النهائي للجان المنظمة وادوارها في الفترة المقبلة ، وجداول المباريات كاملة بالتوقيتات والصالات المقامة عليها وصالات التدريب، والمتطوعين وبرامج تدريبية لهم.
اجتماع الوزير مع اللجنة المنظمة لليد
حسن مصطفي مع وزير الرياضة واللجنة المنظمة لليد
وزير الرياضة فى اجتماع مع اللجنة المنظمة لليد
وزير الرياضة مع اللجنة المنظمة لليد
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