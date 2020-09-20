موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد، لاستضافة نظيره حامل اللقب ليفربول الذي يقوده الألماني يورجن كلوب، في مباراة القمة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي :

يكون موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

كما ستكون مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي، منقولة بشكل مباشر عبر beIN Sports HD 1.

Advertisements

يدخل ليفربول تلك المباراة في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي، بعد أن حقق فوزًا صعبًا على حساب ليدز يونايتد في الجولة الأولى برباعية مقابل 3 أهداف في مباراة شهدت تسجيل الدولي المصري محمد صلاح هاتريك.

وتعتبر تلك المباراة مواجهة من نوع خاص للمصري محمد صلاح في

مواجهة فريقه السابق تشيلسي حيث جاء إلى البريميرلييج في البداية مع البلوز وعاش فترة لم تكن جيدة تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، لينفجر بعدها في ليفربول.

أما تشيلسي أصحاب الأرض في هذا اللقاء فيدخل أيضًا بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق فوزًا مستحقًا على حساب برايتون في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويعلم البلوز قوة الريدز، ولكن لامبارد دعم صفوفه بالعديد من الصفقات المهمة والقوية التي ستعطيه إضافة خاصة، وفي هذه المباراة ستبين مدى فعالية وقوة هذه الصفقات التي سيدج بها لامبارد مدرب تشيلسي، والذي يرغب في الاستمرار في طريق الانتصارات وفرض سيطرته على الصدارة وتجريد الليفر من اللقب.