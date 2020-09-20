شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: فخور إن أول بطولة دوري بتاريخي حققتها في بيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق بطولة الدوري مع الفريق الأحمر. وكتب «كهربا» عبر حسابه بموقع «تويتر» :«سعيد وفخور إن أول بطولة دوري في تاريخي حققتها في بيتي إللي اتربيت فيه». وأضاف: «درع الدوري هي البطولة الأولى وليست الأخيرة.. نعدكم بأفريقيا والقادم أفضل بإذن الله.. مبروك لأعظم جمهور في الكون». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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