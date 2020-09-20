رياضة | محمد هاني يعلق على فوز الأهلي بالدوري المصري ويكشف رأيه في انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد هاني يعلق على فوز الأهلي بالدوري المصري ويكشف رأيه في انتقال رمضان صبحي لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمد هاني نجم النادي الأهلي على فوز فريقه بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثاني والأربعين في تاريخه كما حرص على كشف موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.

وقال هاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش : "منذ بداية صعودي للفريق الأول وانا اعتدت على التتويج بلقب الدوري، تربيت على المنافسة ودائما تحت ضغط، وتعودنا على تحمل مثل هذه الاجواء".

وتابع: تعودنا ان نكون دائما عند حسن ظن الجمهور سواء في مباراة ودية او رسمية، هم دائما "يغيرون" على القميص الاحمر وتعودنا دائما ان نكون رقم واحد.

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وتحدث هاني عن المنافسة داخل الملعب على مركزه قائلا: كل المراكز بها منافسة، وتركيزنا حاليا في بطولة افريقيا، نريد تحقيق اللقب، "مش هنفرط فيه".

وانتقل هاني للحديث عن انتقال رمضان صبحي لصفوف بيراميدز قائلا: "لم يكن لدي أي علم بالصفقة لأن المسألة كانت سرية بشكل كبير جدًا".

واختتم أنه كان يتمنى استمرار رمضان صبحي في الأهلي خاصة وأنه إضافة قوية ولاعب صاحب شخصية قوية، لكن في النهاية كل شخص يتحمل نتيجة قراراته.