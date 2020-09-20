شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يتحدث عن حظوظ الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حظوظ الفريق بمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالحفيظ ،في تصريحات لقناة الأهلي: «أرى من وجهة نظري أن الحظوظ متساوية بين الأندية الأربعة المنافسة على اللقب».

وأوضح: «الجميع تغير مستواه عقب توقف المسابقة بعد جائحة كورونا والابتعاد عن المباريات لفترة طويلة».

وأنهى تصريحاته: «المعطيات تشير إلى أن الكفة متوازنة بين الأندية المنافسة والفوارق بسيطة».