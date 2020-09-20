شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تتويج الأهلي بالدوري.. كهربا يوجه 3 رسائل إلى سيد عبدالحفيظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمود عبدالمنعم «كهربا»، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، عدة رسائل لسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عقب حسم الفريق درع الدوري للموسم الجاري. وقال كهربا خلال مداخلة عبر شاشة قناة الأهلي تزامنًا مع حلول عبدالحفيظ ضيفاً :«تعلمت من مدير الكرة بالنادي الكثير والكثير وهو أخ كبير لي». وأضاف نجم الأهلي: «عبدالحفيظ ينصحني دائماً واستفيد كثيراً منه ومن وخبراته ووجوده معنا». وداعب كهربا، عبدالحفيظ في نهاية حديثه قائلاً: «افتقده كثيراً في فترة الإجازات ومع كل مران أبلغه بأنه وحشني». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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